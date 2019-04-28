Вы самое слабое звено, или с чего начинается жестокость

К главе Общественного объединения защиты животных Азеру Гараеву # нередко общается по вопросам, связанным с братьями нашими меньшими. На этот раз наш собеседник решил затронуть более обширную тему, и поговорить о том, откуда растут ноги у жестокости в обществе.

«За последнее время в столице произошло несколько суицидов несовершеннолетних. Наибольшую огласку получил случай смерти Элины Гаджиевой, где имело место, по сути, самое настоящее убийство. Такие истории ужасают. Если честно, то меня до сих пор переполняют эмоции и боль, и я как человек, как гражданин не могу остаться равнодушным»,-заявил он.

По его словам, подобные случаи говорят о том, что в нашем обществе что-то не так, если детей доводят до самоубийства жестоким обращением с ними.

«Тут я хочу провести параллель, которая кому-то может показаться странной, но я поясню свою мысль. Одновременно в стране наблюдается волна жестокости по отношению к животным. Еще в начале 2000-х годов, когда я встречался с коллегами-зоозащитниками из других стран, они говорили мне о необходимости создавать коалиции с организациями, которые занимаются защитой уязвимых категорий граждан — детей, женщин, стариков, людей с инвалидностью. Тогда я, — признает А.Гараев, — не мог понять связи, казалось бы, что может нас объединять? Но постепенно пришло понимание, что такая связь есть, можно и нужно разработать схемы для сотрудничества. На сегодняшний день мы работаем над стратегией совместной деятельности с такими организациями».

Зоозащитник отметил, что в обществе, в котором начинает господствовать жестокость, всегда начинают со слабых. То есть сначала объектом травли становятся бездомные животные, за которых некому постоять, затем дети, ведь они абсолютно беззащитны, доверчивы и зависимы от взрослых. Потом очередь дойдет до престарелых и так далее. Это, как говорит наш собеседник, цепная реакция, и ее надо остановить.

«Иначе общество будут и дальше настраивать против самых незащищенных. При этом жертв легко выставить виновными. Так, сейчас идет массовая кампания против бездомных собак. Их обвиняют в том, что они якобы нападают на людей. В случае с детьми, агрессию по отношению к ним оправдывают тем, что они выделяются из толпы, не так себя ведут. Жертву-ребенка могут обвинить во всех грехах, что носит короткие юбки, что цвет волос не такой, как у всех, и оправдать этим свое к ней совсем нечеловеческое отношение. Помните передачу, когда-то шедшую на российском телевидении, где ведущая железным голосом заявляла: Вы слабое звено. Прощайте». Впечатление, что в социуме сейчас начался такой вот процесс избавления от «слабых звеньев»,- считает А.Гараев.

По его убеждению, если человек отнесся жестоко к животному, к той же собаке или кошке, и не был за это соответствующим образом наказан, он обязательно пойдет дальше. Это означает, что в следующий раз он поступит жестоко уже по отношению к людям — нет, не ко всем, так как знает, что может за это получить, а к тем, кто не сможет защитить себя.

Если проанализировать страны, в которых постоянно фиксируются вспышки насилия, радикализм, то, как говорит эксперт, это именно те государства, в которых процветает безнаказанная жестокость по отношению к животным.

Сейчас в нашем обществе, по его мнению, все чаще наблюдается подмена ценностей — тех, кто ратуют за отсутствие жестокости, в частности, тех, кто заботится о больных и голодных животных, считают ненормальными и превращают в изгоев.

«Несмотря на то, что любителей животных и тех, кто лояльно к ним относится, стало больше, их голоса заглушаются в последнее время голосами тех, кто одобряют людей, которые выходят с винтовками на отстрел собак. Истребят собак, дальше скажут, что мешают кошки, после кошек, скажем, люди с другим цветом кожи и т.д. То есть, затем мы получим расовую, национальную и другие виды дискриминации, а все начинается с малого. Сейчас собак, мирных, стерилизованных, с бирками, вывозят, в частности с бульвара в непонятном направлении, где они не смогут добывать себе пищу, разлучают собак с их еще нуждающимися в молоке щенками, расстреливают прямо на улице! Это ли не жестокость? Разве стоит после этого удивляться тому, что в нашем обществе становится все больше зла. Что взрослые люди могут устраивать допрос, страдающей от боли девочке, и не испытывать при этом ни жалости, ни сострадания? Они просто считают такое поведение нормальным»,- уверен А.Гараев.

По его словам, в нашей стране, к счастью, здоровая власть, но нельзя, чтобы она шла на поводу у токсичных людей. Зоозащитник выразил опасение по поводу того, что мы близки к пересечению красной линии, точке невозврата, и заявил, что надо предпринимать меры прямо сейчас, пока еще не поздно.