В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва

В Сабирабадском районе Азербайджана еще у двоих людей обнаружена сибирская язва.

Как сообщает министерство здравоохранения, в районную центральную больницу доставлены 34- и 26-летние жители Сабирабада.

«Врачи поставили им диагноз сибирская язва. В настоящее время состояние больных, лечащихся в инфекционном отделении, оценивается как среднетяжелое. Агентство пищевой безопасности проинформировано в связи с фактом. Уже начаты расследования», — сообщили в министерстве.

Отметим, что до этого еще у двоих жителей Сабирабада была обнаружена сибирская язва, один из них скончался.