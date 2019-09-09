В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва

В Сабирабадском районе Азербайджана еще у двоих людей обнаружена сибирская язва.

Как сообщает министерство здравоохранения, в районную центральную больницу доставлены 34- и 26-летние жители Сабирабада.

«Врачи поставили им диагноз сибирская язва. В настоящее время состояние больных, лечащихся в инфекционном отделении, оценивается как среднетяжелое. Агентство пищевой безопасности проинформировано в связи с фактом. Уже начаты расследования», — сообщили в министерстве.

Отметим, что до этого еще у двоих жителей Сабирабада была обнаружена сибирская язва, один из них скончался.

| 2019-09-09T16:25:19+00:00 9 сентября 2019, 19:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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