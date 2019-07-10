Турция прислушивается лишь к заявлениям стран-гарантов по Кипру

Турция считает неприемлемыми заявления каких-либо государств, помимо стран-гарантов, по вопросу Кипра и Восточного Средиземноморья. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Агентство Анадолу.

Министр затронул тему буровых работ Турции на континентальном шельфе.

Чавушоглу отметил, что ни одна страна или международная организация не вправе комментировать этот вопрос.

По его словам, Анкара всегда предпринимает шаги в этом вопросе в соответствии с международным правом.

«Турция продолжит буровые работы на континентальном шельфе, как делала это и ранее. Ранее сейсмические исследования велись посредством судна Barbaros Hayrettin Pasha. В настоящее время эти работы вначале вело судно Fatih, а затем — судно Yavuz», — сказал Чавушоглу.

По словам министра, Турция продолжит защищать права ТРСК до справедливого распределения природных ресурсов региона и достижения сторонами договоренности.

Греческая община Кипра ранее заключила несколько соглашений по добыче углеводородов в Средиземном море.

Турки-киприоты считают, что эти ресурсы должны быть справедливо распределены между двумя общинами острова.