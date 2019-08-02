Рассматривается возможность компенсации вкладчикам обанкротившихся банков

Возможно, теперь уже кредиторы обанкротившихся банков смогут рассчитывать на компенсацию по вкладам. На данный момент правительство рассматривает соответствующий проект закона «О банках», предполагающий такую возможность, сообщил # автор документа, банковский юрист Акрам Гасанов.
Речь идет о незастрахованных вкладах физических лиц, оставшихся в обанкротившихся банках, поскольку застрахованные вклады в любом случае подлежат компенсации. Проект закона не предусматривает выплат по вкладам юридических лиц. Механизм компенсации незастрахованных вкладов находящихся в процессе ликвидации банков будет подобен уже знакомой нам практике выплаты девальвационной разницы по банковским кредитам. По аналогии с проблемными кредитами планируется установить лимит подлежащей компенсации суммы вклада.
Гость редакции А.Гасанов раскрыл подробности этой инициативы, а также причины, по которым о проекте закона до сих пор ничего не известно широкой общественности:
— Раньше я не мог говорить об этой инициативе, поскольку возглавляя комитет, представлял всех кредиторов — физических и юридических лиц, крупных и мелких вкладчиков и не мог кого-то выделять. Сейчас же могу себе это позволить, поскольку на днях я уже формально перестал быть председателем комитета кредиторов Bank Standart. Суд утвердил новый состав комитета, и это решение вступило в силу.
Начну с того, что, будучи председателем комитета, преследовал две ключевые цели – во-первых, создать в Азербайджане практику работы комитета кредиторов как пример борьбы с незаконными действиями банкиров, чиновников, аудиторов. Другой целью была защита именно мелких вкладчиков, причем, не только вкладчиков Bank Standart, но и прочих обанкротившихся банков.
Для защиты интересов мелких вкладчиков еще в начале прошлого года Гасанов подготовил проект изменений в закон «О банках», в том числе предусматривающий первую очередь на получение денег за физическими лицами, а не Фондом страхования вкладов, а также неуместность приравнивания физических лиц к юридическим. Упомянутый законопроект был утвержден на заседании комитета кредиторов Bank Standart в феврале прошлого года и направлен за подписью кредиторов и вкладчиков главе государства, рассказал собеседник:
— Что касается суммы компенсации, руководитель Фонда страхования Вугар Абдуллаев сказал мне, что в таком виде проект не пройдет, поскольку нет таких денег, чтобы покрыть всю сумму незастрахованных вкладов, и нужно обозначить какой-то лимит. Я ему ответил, что это проект поправок, а лимит пусть вносят после – какой посчитают нужным. К тому же меня как председателя комитета кредиторов никто не уполномочил заявлять конкретные суммы, я не мог вносить разницу между крупными и мелкими кредиторами.
Законопроект уже год находится в Кабинете министров, мне доподлинно известно, что там его обсуждают. Актуальности компенсации незастрахованным вкладчикам обанкротившихся банков поспособствовал февральский указ главы государства о выплате населению девальвационной разницы по кредитам. Именно тогда усилились ожидания – ведь если вернули деньги по кредитам, значит, компенсируют деньги по вкладам тоже.
Действительно, решение по этому вопросу выходит на финишную прямую и это, кстати, еще одна причина, послужившая уходу Гасанова из комитета кредиторов Bank Standart. Вкладчики банка требовали заниматься только их проблемой, но Гасанов уверен – деньги должны вернуть всем.
— Пусть выплатят мало, но всем, а не так, чтобы по какому-то одному банку вернули, а другие остались в стороне. Естественно, хотелось бы, чтобы вклады вернули людям все без остатка, но в это не верится. Ограничение по сумме будет, возможно, по аналогии с указом Президента Ильхама Алиева по проблемным кредитам. Т.е. примерно в тех же рамках – 10 тыс. долларов, либо 17 тыс. манатов вернут всем вкладчикам. Но тут еще вопрос – вернут ли всем? Ведь компенсации по кредитам полагались тем, чьи ссуды не превышали 17 тыс. манатов – не больше. По вкладам может быть аналогичный подход. Т.е. если вклад не превышает 10 тыс. долларов – его выплатят, нет — ждешь своей очереди.
Хотелось бы, чтобы здесь такого не было, и даже если у гражданина вклад на 100 тыс. или миллион, ему эту сумму вернули. Хотел бы, чтобы это было именно изменением в закон, действующим задним числом – с 2016 года. А главное, чтобы это касалось и будущих банкротств. Физические лица должны считаться кредиторами первой очереди, поскольку в этом случае крепнет доверие к банковской системе.
Со слов эксперта, это можно сделать и в форме указа Президента страны, что будет означать компенсацию вкладов из госбюджета, а значит, по логике, государство превратится в кредитора банка последней очереди. Данное обстоятельство никак не затронет интересов прочих кредиторов. Но могут быть рассмотрены и другие варианты. Однако возникает естественный вопрос – что делать крупным кредиторам, чьи вклады не уложатся в лимит компенсации?
— Что им делать? Отстаивать свои права в рамках комитетов кредиторов, — говорит Гасанов. – Бороться за то, чтобы Фонд страхования вкладов действовал в рамках закона и в интересах кредиторов. Об этом неоднократно говорилось. Нельзя позволять фонду злоупотреблять ожиданием компенсации по вкладам – мол, успокойтесь, теперь все решится. Вкладчики должны понимать, что если такое решение будет, компенсируют ограниченную сумму, а остальные деньги придется отстаивать.
О масштабах стоящего на повестке вопроса – количестве простых граждан, суммах их вкладов — пока сказать что-то определенное сложно. По данным Гасанова, в Bank Standart у 43 тыс. физических лиц осталось 157 млн. манатов:
— Градация неизвестна – Фонд страхования скрывает эти данные. Есть вкладчики, у которых осталось 1000 манатов, есть – меньше. Есть люди, имеющие несколько сотен тысяч, или же несколько миллионов. Сказать что-то определенное сложно. Я не знаю как обстоит ситуация в других обанкротившихся банках.