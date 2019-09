По следам ливерпульской «четверки»: Park Cinema вернул бакинцев в эпоху «битломании»

Сегодня на экраны кинотеатров выходит фильм Yesterday, а накануне в Park Cinema Metropark состоялся пресс-показ, и приуроченный к этому событию живой концерт группы Meridian и солиста Орхана Мусаева.

Добрая музыкальная комедия была тепло принята публикой. Многие зрители и вовсе подпевали во время показа, а особенно фильм пришелся по душе старшему поколению.

Ведь речь в картине, как не трудно догадаться, идет о легендарных «битлах», группе, покорившей не одно поколение меломанов. Герой фильма — простой паренек из Лондона, который зарабатывал на жизнь, играя для прохожих, и в одночасье стал знаменитым, просто перепевая известные хиты ливерпульской «четверки». Сюжет закручивается таким образом, что никто в мире, кроме него попросту не помнит, кто такие «битлы», а поэтому песни Yesterday, Let It Be, All My Loving, Long Tall Sally и Hey Jude приносят ему мировую славу.

До начала показа гости имели возможность насладиться хитами «Битлз», и для Park Cinema это был первый случай проведения живого концерта перед премьерой.

Организаторы мероприятия не стали отделять зону концерта от других посетителей фуд-корта торгового центра, поэтому потанцевать под каверы «Битлз» в исполнении Орхана Мусаева могли все, кто в тот вечер оказался на последнем этаже Metropark.

Как всегда, гостями показа стали звезды, среди которых – участница легендарной команды «Парни из Баку» Яна Никитина, известный режиссер Эмин Мирабдуллаев, певица Марьям Шабанова и др.

«Фильм очень понравился. Мое поколение выросло на песнях «Битлз», я ожидал, что это будет интересное и чувственное кино. Я не ошибся. Мы с супругой получили большое удовольствие от просмотра», — поделился своими впечатлениями с корреспондентом # Э.Мирабдуллаев.

Яна Никитина в интервью # призналась, что «Битлз» слушали ее родители, она, а теперь и ее сын:

«У меня нет никакого сомнения в том, что эта картина обречена на успех. «Битлз» — это музыка поколений. В силу того, что в фильме есть элементы фантастики, старшие вспомнят свою молодость, а молодые, с помощью машины времени перенесутся в то время, когда их бабушки и дедушки наслаждались каждым моментом «битломании». Это была легендарная четверка, и я всем советую посмотреть Yesterday».

А тем временем, одними «битлами» в Park Cinema ограничиваться не собираются.

«Октябрь станет невероятно содержательным и для сети, и для ее зрителей: 1 октября состоится премьера фильма «Дятел» режиссера Кямрана Агабалаева, 2 – пройдет открытие 10 фестиваля европейского кино, а 3 состоится специальный показ нового «Джокера», — поделился с журналистами пиар – менеджер киносети Рустам Фаталлиев.