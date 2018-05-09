Почему Эрдоган торопится?

Турция готовится к досрочным президентским и парламентским выборам. Мнения экспертов разделились: победит Эрдоган с первого тура, или со второго, но так или иначе никто не сомневается в том, что нынешний президент Турции останется у руководства страны.

О том, чего стоит ожидать от президентских выборов в Турции, и как будет развиваться выборный процесс, рассказал в интервью «Зеркало» российский эксперт, специалист по Турции Яшар Ниязбаев.

— Как вы оцениваете досрочные выборы в Турции? Почему Эрдоган пошел на эти выборы именно сейчас?

— Есть несколько мнений, почему Эрдоган пошел на досрочные выборы. Первое: Эрдоган и его сторонники просто на просто не хотели ждать еще полтора года до момента, когда нынешний президент получит полномочия, которыми он де-факто и так уже владеет. Нужна легитимизация этой реальности. Вторая причина, из-за тех, кто не согласен с курсом президента Турции заключается в следующем: Эрдоган заработал очки на операции «Оливковая ветвь» в Сирии.

Кроме этого, еще свежо настроение, которым была охвачена страна после попытки переворота. В качестве минуса, который так же будет влиять на настроения людей, указывают экономику. Несмотря на хорошие показатели в эти дни, экономика не сулит роста в ближайшем будущем. Очень часто в последнее время, как иностранные рейтинговые агентства, так и экономисты внутри страны пророчат проблемы. А значит, если Эрдоган затянет еще немного, у него могут возникнуть трудности для получения 50% плюс 1 голос на выборах.

— Каковы шансы Эрдогана победить на выборах?

-По поводу шансов. Я думаю у него все шансы на победу. Не в первом, так во втором туре. Будет ли второй тур? По моим ощущениям, если исходить из списка тех кандидатов, которые сейчас есть, его может не быть. Однако, если Эрдоган не сможет набрать 50% + 1 голос, то второй тур будет. Но во втором туре, по-моему, трудности для победы Эрдогана не будет. Если говорить об ожиданиях, которые представляют компании по анализу общественного мнения, то одни пророчат 51% нынешнему президенту, другие говорят о 45%. Если учитывать то, что сторонники любят завышать, а противники занижать, второй тур кажется вероятным.

— Видите ли, вы Мераль Акшенер в лице единого кандидата от оппозиции?

-Акшенер — не вижу. Более того, есть те, кто считает ее решение выдвигаться в президенты неправильным. Во втором туре, возможно мы увидим другого кандидата. Или поддержку всей оппозицией одного кандидата. С другой стороны, если учитывать, что прокурдскую партию HDP не приняли в «команду» оппозиционного союза на парламентских выборах, то трудно себе представить, что сторонники HDP будут голосовать за кандидата от единой оппозиции. Или же это тоже тактика. Возможно, ко второму туру придут к некоему консенсусу, в результате которого будет избран общий кандидат. Учитывая отношение не Акшенер, а именно Мухаррема Индже (он высказывается в защиту экс-сопредседателя Селяхаттина Демирташа, который находится в тюрьме и при этом кандидат от HDP), к прокурдской партии, возможно, он и станет этим единым кандидатом.

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