Звезды идут в народ: в Баку стартовала серия «живых» концертов!

Главное Управление культуры города Баку продолжает радовать мероприятиями, направленными на организацию досуга населения в период специального карантинного режима.

Как сообщили «Зеркало» в пресс-службе управления, в рамках нового проекта, реализуемого министерством культуры Азербайджана и телеканалом Mədəniyyət — Bizi birləşdirən mədəniyyət («Культура, которая нас объединяет») при поддержке управления были организованы Biz xalqın içindəyik («Мы среди народа») с участием известных азербайджанских исполнителей.

В концертах, которые состоялись в Сабаильском и Ясамальском районах Баку, выступили заслуженные артисты Лала Мамедова и Адалят Шукюров, популярные исполнители Замиг Гусейнов и Айсель Ализаде.

Концертные программы прошли при поддержке Исполнительной власти Сабаильского и Ясамальского районов.

Артисты выступили во дворах Баку на импровизированной сцене, которая была сооружена из кузова эвакуатора.

Впереди – череда новых концертов, которые пройдут по аналогичной системе в Насиминском и Гарадагском районах.