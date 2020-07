Звезды и Луна в объективе Надира Теймурова: как «айтишник» стал астрономом-любителем – ФОТО

Надиру Теймурову – 33 года. Большую часть своей жизни он, IT директор фешенебельной отельной сети, заглядывается на небо. Таких, как наш любознательный соотечественник, в мире называют астроном – любитель. В Баку Надир создал Клуб любителей астрономии.

О том, как дотянуться до своей мечты, где в Азербайджане искать лучшие локации для астросъемок, и какая техника для этого понадобится, Надир Теймуров рассказывает в интервью #:

— С чего начиналось ваше увлечение астрономией?

— Увлечение астрономией началось с детства, когда читал книги по этой тематике. Также в 1997 году недалеко от Земли пролетала очень яркая комета Хейла-Боппа, которая долго и ярко виднелась на небе даже невооруженным глазом. А уже в 1999 произошло, как вы, возможно, помните полное солнечное затмение, которое хорошо было видно в Азербайджане. Мы с отцом наблюдали и снимали это зрелище.

— Во всем мире астрономы-любители занимают определенную нишу в науке и порой даже вносят вклад в «большую» астрономию. У вас есть достижения?

— Пока никаких серьезных достижений, как я считаю, у меня не было. Мы занимаемся любительской астрономией в свободное от работы и семейных дел время. Но мне удалось собрать клуб таких же, как и я, любителей в Азербайджане, сделать сайт http://astronomy.az, собираться с единомышленниками и выезжать в горы на наблюдение раз в месяц. К примеру, мы наблюдали и снимали астероид 2012 DA14, который пролетел в опасной близости от Земли, и наши фотографии даже вышли в журнале Шамахинской Астрофизической Обсерватории (ШАО). Раньше я занимался поиском новых комет и астероидов, но, к сожалению, удача не улыбнулась мне.

— А какую аппаратуру вы используете, и когда приобрели свой первый телескоп?

— Первый телескоп я купил сразу же, как только у меня появились такая финансовая возможность для этой покупки. Это произошло в 2009 году. До этого наблюдал в подзорную трубу «Турист-3». Сейчас у меня несколько телескопов, от астрографа Takahashi FSQ-106 до 40 сантиметрового монстра ньютона на монтировке Добсона. Последний используется сугубо для визуальных наблюдений глазами, для этого мы выезжаем далеко за пределы городской засветки, где небо очень темное. А рефрактором я снимаю галактики, туманности и прочие объекты космоса с использованием монохромной астрокамеры и фильтров.

— В последнее время у многих фотографов возрос интерес к астрофотографии. Но сделать захватывающие снимки удается далеко не каждому. В чем секреты, и какие советы вы можете дать новичкам, увлекающимся этим видом съемки?



— Астрофото- грубо можно разделить на 2 совершенно разных типа: лунно-планетная и дипскайная (от англ. deepsky, т.е. глубокий космос). Как можно догадаться из названия, первый тип подходит для съемки Солнца, Луны и 7 планет нашей солнечной системы. Необходим телескоп, линза Барлоу и камера, способная снимать видеоролик. Далее из видео специальными программами выбираются лучшие кадры. Такой метод съемки называется lucky imaging, это позволяет минимизировать влияние атмосферной турбулентности и получать качественный результат. Этот метод астрофото доступен из города, так как планеты освещены солнечным светом и не страдают от городской засветки, и потому не требуют выездов далеко за город. К тому же для лунно-планетной съемки не требуется дорогой монтировки, которая компенсирует вращение Земли, потому для новичков предпочтительнее именно этот вариант съемки.



Если все же хочется заглянуть за пределы солнечной системы, туда, где снимает космический телескоп Хаббла, то придется освоить дипскай астрофото. Для начала можно начать с простого 135-200мм объектива, зеркальной камеры Canon и монтировки-астротрекера. Такой набор позволит снимать широкие звездные поля, яркие туманности и галактики. По мере накопления опыта можно постепенно переходить на более профессиональную монтировку, телескоп и астрокамеру. Желание и усердие позволяют сегодня любителям получать шедевры не хуже тех, что снимают с помощью профессиональных телескопов. Более того, многие любительские фотографии получают призы на престижных конкурсах.

— Какие мероприятия проводит созданный вами Клуб любителей астрономии?





— Мы регулярно выезжаем в Шамахинскую Обсерваторию, приглашаем любителей и всех, кто неравнодушен к астрономии в Планетарий, расположенный в ТЦ park Bulvar, наблюдаем интересные астрономические события, такие как транзит Меркурия перед Солнцем, или солнечное затмение на бакинском бульваре и т.д. Чтобы узнать о наших планах, достаточно следить за нашим сайтом и активностью клуба в соцсетях.

— Ваша основная профессия связана с IT. Как вы распределяете время между хобби и работой?





— На самом деле IT — это тоже мое хобби. Я окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет по специальности «Биржевое дело». С детства увлекался компьютерными играми, а затем и ПК. В университете понял, что специальность, по которой я поступил, мягко говоря, не для меня, и ушел в IT сферу. На сегодняшний день у меня более 15 лет опыта в компьютерной сфере и позиция IT директора в крупнейшей международной отельной компании. Разумеется, работа занимает немало времени, но стараюсь все спланировать так, чтобы и на любимое хобби — астрономию, хватало времени. К сожалению, астрономия очень сильно зависит от погоды, поэтому в холодное время года, бывает месяцами, сидим дома.

— Недавно астрономы наблюдали два больших события — Парад планет и необычное лунное затмение. Наблюдали ли вы эти явления?

— Не наблюдал и вот почему. Парад планет — это немного раздутое «событие», которое на самом деле для нас, любителей астрономии, не имеет практического интереса. Да, удобно за одну ночь «отнаблюдать» все планеты, но мы и так делаем это на протяжении года, стараемся не упустить события, происходящие в космосе.



— Какие самые необычные места на планете вам удалось посетить, и чем они вам запомнились?

— Это, безусловно, Мальдивы. Я работал и жил там полтора года. На экваторе постоянно тепло, океан очень чистый и красивый. А еще видны созвездия, которые у нас на севере попросту не увидеть! Я, конечно же, забрал туда свой телескоп, и целый год наслаждался планетами высоко в зените, Магеллановыми Облаками и ближайшей к нам звездой — системой Альфа Центавра!

— Расскажите о самых интересных точках в Азербайджане, с которых можно вести астросьемку или наблюдения…

— Наша страна богата горами, поэтому наилучшие места для астрономических наблюдений находятся именно там, высоко над землей и вдали от засветки. В ходе одной экспедиции с ребятами мы нашли прекрасное горное плато на высоте 2300 метров над уровнем моря. Пожалуй, это самое лучшее место в Азербайджане, где мне приходилось наблюдать. Это место находится дальше Пиргулу, недалеко от ШАО. Есть еще одно место, которое оценят новички: нужно проехать 100 км по трассе Баку-Губа и свернуть в сторону Хызы, там засветка будет уже гораздо ниже, чем в столице.

— Где вы сейчас находитесь, и как карантин отразился на ваших планах?

— Последние 3 года я по работе нахожусь в соседней республике — Казахстане. Тут тоже есть довольно активный астроклуб, мы с единомышленниками часто выезжаем за пределы города, наблюдаем и снимаем. Карантин, конечно же, негативно сказался на наших планах: зима выдалась очень снежной и облачной, а с весны пришлось сидеть дома. Сейчас потихоньку выезжаем, надеемся на скорый исход этой всемирной проблемы.