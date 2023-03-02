Известные азербайджанские певцы SIVVA (Севиндж Агасиева) и Надир Рустамли представили исполненную дуэтом композицию «Əbədi sevgi» («Вечная любовь»), сообщает #.

Исполнители давно знакомы, но впервые решили спеть вместе и презентовать совместный проект. Автор музыки — сама Севиндж, слова написал Руслан Карслы. Съемки клипа исполнители доверили режиссеру Фархаду Али.

Севиндж Агасиева — выпускница историко-теоретического факультета Бакинской музыкальной Академии. Она автор многочисленных песен, инструментальных произведений, а также саундтреков к фильмам «Поцелуй ангела» («Mələyin öpüş»ü) и «Немой сон» («Lal yuxu»). Она представляла Азербайджан на международном музыкальном фестивале San Remo Senior, который на днях прошел в Италии.

Надир Рустамли — выпускник Азербайджанского университета туризма и менеджмента. В 2019 году он представлял Азербайджан на международном молодежном песенном конкурсе Youthvision, где занял второе место. Популярность приобрел после победы в проекте «Səs Azərbaycan» («Голос Азербайджана»). Надир также представлял страну на «Евровидении-2022», где занял 16-е место.