Мировой рынок цветов постепенно восстановился после подкосившей его пандемии коронавируса, когда мало кому было до покупок букетов. Мировыми лидерами в производстве и экспорте срезанных цветов являются Нидерланды, Колумбия, Эквадор. Что касается нашей страны, то у нас в последние годы начали выращивать много цветов, что позволяет в немалой степени удовлетворить потребности местного рынка. Часть цветов завозят из-за рубежа. А как у нас обстоят дела с экспортом данной продукции, и какие здесь перспективы?

Недавно председатель Ассоциации производителей, импортеров и экспортеров цветов Джавид Ахундов заявил о том, что азербайджанские производители цветов рассматривают рынки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара для экспорта. Сейчас изучаются рынки этой страны, сообщает abc.az.

На сегодняшний день, основным рынком экспорта цветов Азербайджана является Россия. Но в 2022 году поставки в этом направлении сократились в связи с российско-украинским конфликтом. В прошлом году тестовая партия роз была отправлена в Узбекистан, и в случае положительного ответа, туда начнут экспортировать эти цветы. Однако в самом Узбекистане также выросло производство этой продукции.

Экономист Асиман Гулиев отметил, что данная отрасль динамично развивается во всем мире – как в развитых, так и в развивающихся странах. Объем мировой торговли оценивается в более чем 100 миллиардов долларов в год. Эта индустрия обеспечивает работой миллионы людей.

«Данный бизнес является прибыльным, благодаря низкой себестоимости, и он создает огромные возможности для трудоустройства. Что касается Азербайджана, то у нас хорошие перспективы. По расчетам, в нашей стране выращивают порядка 15 миллионов роз в год. Много роз производят в Зиря, в селе Гала, в Габале, Шамкире. Вообще, за последние годы у нас появилось немало современных теплиц, в которых выращивают цветы хорошего качества. Конечно, надо учитывать конкуренцию, в частности со стороны южноамериканских и африканских стран, и не стоит забывать о том, что там низкая оплата труда, что их делает продукцию более дешевой. К тому же там под цветы отданы обширные плантации – 30-50 гектаров, тогда как наши в 8-10 раз меньше», – говорит он.

По словам эксперта, санкции со стороны стран Запада в отношении России могут сыграть на руку азербайджанским цветоводам, для которых этот рынок – основной. Мы можем прочнее закрепиться в данном сегменте и экспортировать туда больше цветов, в основном роз. Россия – самое перспективное для нас направление, страна большая и там многие дарят цветы, есть культура покупки цветов.

Как считает Гулиев, для развития этого бизнеса нужна помощь государства и при благоприятных условиях мы можем экспортировать цветы в не меньших количествах, чем помидоры и другие успешно экспортируемые сельскохозяйственные товары.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев тоже отметил, что сейчас, как и раньше, основной цветочный рынок для нас – это Россия.

«Да, там активно развивают свое цветоводство, но страна большая и потребности в товаре там тоже большие. А куда еще? Если брать Среднюю Азию, то этот рынок уже, по сути, занят. Вообще, нужно акцентировать внимание в первую очередь на странах СНГ. Если говорить в мировых масштабах, то мы можем занять 0,1-0,2 %, не более, но этого достаточно. И важно не потерять те позиции, которые были завоеваны. Конкурентов, – подчеркивает эксперт, – на этом рынке очень много. Потому важно не завышать цены, стараясь заработать как можно больше и побыстрее. Надо определиться и с тем, в какой области развиваться. На рынке роз сложно пробиться, а вот экспорт гвоздик – направление перспективное, у нас большой опыт их выращивания. Гвоздики дольше сохраняются свежими, в отличие, например, от более хрупких тюльпанов. Можно также рассмотреть такое перспективное направление как продажу семян и луковиц различных цветов в другие страны, удобрения для цветов. Такой товар будет пользоваться спросом. А еще нужно развивать глубокую переработку – получать больше эфирного масла, делать варенье из лепестков роз, использовать цветы в косметологии. Важно использовать новые технологии и работать над идеями, не стоять на месте, адаптироваться под современные потребности рынка».