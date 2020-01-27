Зидан летом может покинуть «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен действиями руководства мадридского клуба.

Французский специалист размышляет над тем, чтобы покинуть свой пост после завершения нынешнего сезона, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на soccerlink.fr. По информации источника, у Зидана сильно испортились отношения с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Отмечается, что 47-летний француз возмущен тем, что Перес вел переговоры с Жозе Моуринью, когда «Реал» не демонстрировал стабильных результатов, а пресса обсуждала возможную отставку Зидана.

Еще одной причиной может стать невыполнение обещания Пересом, президент обещал Зинедину подписать в «Реал» Поля Погба, но даже не попытался осуществить этот трансфер. (football24.ua)