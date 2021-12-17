14 декабря Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении законопроект «О медиа», вызвавший серьезную критику со стороны журналистов и экспертов.

Как заявил # директор информационного агентствам «Туран» Мехман Алиев, во время обсуждения данного законопроекта в Милли Меджлисе исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов заявил о том, что целью подготовки нового законопроекта является повышение информационной безопасности, развитие и стимулирование деятельности медиа.

«Однако, о какой информационной безопасности может идти речь, если мы не можем получить обычную информацию из государственных структур», — сказал нам Мехман Алиев.

По словам директора «Туран», в законе «О медиа» предполагается финансирование ряда СМИ государством. «Но СМИ — это не НПО, а коммерческие организации, которые сами должны себя финансировать.

Агентство по развитию медиа также обещало проведение обсуждения с СМИ. Однако никакого обсуждения данного законопроекта так и не было проведено», — сказал Мехман Алиев.

По мнению эксперта по медиа Зейнала Мамедли, можно принять очень много прекрасных законов, но без наличия прозрачного рекламного рынка обеспечить независимость медиа невозможно.

«Но в Азербайджане свободного рекламного рынка нет. СМИ находятся под контролем власти. Не зря в Азербайджане журналистам государство предоставляет квартиры. А представители других СМИ вынуждены сами покупать себе жилье. Очень часто журналисты сами стараются попасть под влияние чиновников», — сказал # Зейнал Мамедли.

Эксперт с сожалением отметил отсутствие в новом законе статьи о медиа-омбудсмене и его полномочиях. «Поэтому я не считаю, что принятие нового закона будет способствовать развитию в Азербайджане независимости медиа», — заявил Зейнал Мамедли.

«Для того, чтобы держать журналистов в узде, власти роздали им около 600 квартир. Также ряд СМИ получили финансовую поддержку в 30 миллионов манатов. Но это оказалось бессмысленной затеей. Сегодня очень многие блогеры пользуются большей популярностью, и больше читаются, чем СМИ, которые получают деньги от государства», — говорит юрист, специализирующийся по правам медиа, Алескер Мамедли.

Как отметил юрист, новый законопроект вводит новые ограничения для журналистов. «Но это же неправильно. Журналисты должны соблюдать лишь этические нормы и юридические нормы, действующие в государстве», — считает юрист.

Он также негативно относится к введению единых удостоверений. «Таким образом журналистов хотят поделить на «своих и чужих»», — сказал Алескер Мамедли.

Депутат и учредитель газеты «Адалят» Агиль Аббас считает, что принятие нового закона «О медиа» было продиктовано изменениями, происшедшими в обществе.

«Впервые закон «О медиа» был принят 22 года назад. Однако, тогда еще не было ни социальных сетей, ни Интернет–телевидения», — сказал # Агиль Аббас. В отличие от Алескера Мамедли, депутат положительно оценивает введение единых удостоверений для журналистов. «Это поможет нам в борьбе с рэкет- журналистикой», — считает депутат.

Агиль Аббас также положительно относится к финансированию газет государством. «Ведь газеты не могут финансировать себя сами, потому, что в стране нет рекламного рынка. В этой сфере, как и во многих других в Азербайджане, царит монополия», — сказал депутат.