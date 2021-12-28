Журналист-расследователь Андрей Захаров, работавший в Русской службе BBC в Москве, сообщил в понедельник, что счел необходимым уехать из России в Великобританию из-за «беспрецедентной слежки». Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном на YouTube.

В октябре российские власти объявили Андрея Захарова «иностранным агентом». Британская вещательная компания заявила тогда, что категорически не согласна с этим решением и попытается добиться его отмены.

Признание Захарова «иностранным агентом» пополнило череду жестких мер в отношении СМИ, которые российские власти считают враждебными и получающими поддержку из-за рубежа. В августе из России уехала журналистка BBC Сара Рейнсфорд, которой власти отказались продлить разрешение на работу, назвав это решение ответом на меры, принимаемые Великобританией по отношению к иностранным СМИ.

Лица, признанные «иностранными агентами», обязаны указывать этот статус во всех своих материалах, что может привести к сокращению доходов от рекламы.

В видеоролике, который был записан в Лондоне, Захаров рассказал, что был вынужден покинуть Россию после того, как заметил «беспрецедентную слежку» за собой в Москве.

Журналист не уточнил, кто ведет за ним слежку, и добавил, что не знает, связана ли она с присвоением статуса «иностранного агента» или с его недавним расследованием о деятельности российских хакеров.