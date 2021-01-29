Жители Бразилии заразились двумя вариантами коронавируса одновременно

Два случая одновременного заражения двумя вариантами коронавируса нового типа зафиксированы в Бразилии, сообщает Reuters.

Оба случая выявлены в южной части страны, заболевшим около 30 лет, указано в сообщении. Отмечается, что у пациентов наблюдались легкие симптомы COVID-19, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором, госпитализация не потребовалась.

Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу случаев COVID-19. За весь период пандемии коронавирусом заразились более 9 млн жителей страны, число летальных исходов заболевания превышает 200 тысяч.

| 2021-01-29T09:28:06+04:00 29 января 2021, 11:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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