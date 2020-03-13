Жилые дома в Газахе были обстреляны ВС Армении

Провокационные действия вражеской армии на азербайджано-армянской государственной границе продолжаются.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Отмечается, что 13 марта с 11:45 подразделения вооруженных сил Армении, расположенные близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении, начали интенсивный обстрел жилых домов и транспортных средств в селе Аббасбейли Газахского района из крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Вражеская провокация была предотвращена, вражеский обстрел, который велся из позиций ВС Армении по нашим населенным пунктам, подавлен ответным огнем.

Оперативная обстановка находится под контролем наших пограничных боевых позиций.