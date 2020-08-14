Жильцам бывшей «Советской» недоплатили компенсацию, а Минфин молчит…

11 августа 2020 года группа бывших жильцов улицы «Советская» провела акцию протеста на месте, где стояли их дома.

Напомним, что в феврале 2014 года начался снос домов, расположенных на бывшей Советской. Отметим, что «Советской» неофициально называли исторический жилой квартал в Ясамальском районе города Баку, расположенный между проспектом Наримана Нариманова (бывшая улица Советская) и улицами Саида Рустамова и Зульфи Адыгезалова.

По официальной информации, в общей сложности должны быть снесены 1920 домов на территории общей площадью более 26 гектаров. Снос домов проводился в два этапа. Первый этап охватывал 2014 – 2015 годы. Второй этап сноса домов начался в 2018 – 2019 годы.

Сумма компенсаций, выделенных владельцам снесенных домов, составила 1500 манатов за квадратный метр.

По словам участников акции, при определении суммы компенсации чиновники исполнительной власти намеренно занизили площадь их домов. По их мнению, это стало причиной выплаты им неполной компенсации.

Как заявили жильцы, позже власти обещали им доплату в размере 500 манатов за квадратный метр.

Но вместо 500 они получили около 180- 250 манатов.

Как сообщил # один из жильцов бывшей Советской улицы Рамин Санафлы, городские власти официально объявили, что, якобы, выплатили им компенсацию в 1500 манатов за каждый квадратный метр. «Но это ложь. Такую компенсацию нам выплатили только за часть жилья. За большую часть жилья нам заплатили всего 300 манатов за квадратный метр. Нам обещали доплатить. Но пока не выдали. По словам чиновников исполнительной власти Ясамальского района, эта задержка связана с распространением коронавируса. Хотя эту доплату нам обещали выплатить еще в 2015 году», — сказал Рамин Санафлы.

Мы также обратились к руководителю секретариата исполнительной власти города Баку Зулфали Исмаилову, который руководил сносом домов на бывшей Советской улице.

«Сумму, выдаваемой жильцам Советской улицы компенсации, определяю не я. Я занимаюсь лишь вопросами сноса.

Сумма компенсации определяется Министерством финансов и исполнительной властью Ясамальского района. Но думаю, что эта сумма была вполне справедливой», — сказал # Зулфали Исмаилов.

По словам заведующего отдела социально- экономического развития и прогнозирования ИВ Ясамальского района Нурлана Шукюрзаде, сумма компенсации, выделенной жильцам, проживающим на бывшей Советской улице, назначена не произвольным образом, а является результатом исследования, проведенного совместно с Министерством финансов.

Мы попытались выяснить, на основании каких критериев Министерство финансов определило сумму компенсаций, которые должны были быть выплачены жильцам бывшей Советской улицы.

Для получения ответа мы обратились в пресс- службу Минфина.

От нас потребовали обратиться с письменным запросом. Мы выполнили требование пресс- службы. Несмотря на то, что с момента нашего обращения прошло два дня, министерство так и не ответило на наше обращение. Хотя согласно закону «О получении информации», если существует угроза потери оперативности информации, то ответ на журналистский запрос должен последовать в течение 24 часов.

Как заявил # адвокат, защищающий права жителей бывшей Советской улицы, Джавад Джавадов, некоторые жильцы вообще не получили никакой компенсации.

«Их дома разрушили. Сегодня они ютятся, где попало. А большинство получили настолько мизерную компенсацию, что до сих пор не могут купить себе жилье», — сказал Джавад Джавадов.