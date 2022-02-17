В Сабаильском районном суде рассмотрена жалоба, поданная в порядке особого обвинения в отношении депутата Джаваншира Фейзиева.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева адвокат Джаваншира Фейзиева заявил, что негативные высказывания в адрес ряда лиц были написаны не его подзащитным, и эта страница ему не принадлежит.

В суде было объявлено решение.

Согласно решению, жалоба, поданная в порядке особого обвинения Бахтияром Гаджиевым, не была принята к производству.

Отметим, что Джаваншир Фейзиев написал в своем аккаунте в социальной сети неприятные высказывания в адрес группы политиков, журналистов и общественных активистов.

Причиной тому стал скандал с решением Лондонского суда, связанный с 5 миллионами фунтов стерлингов, принадлежащими семье Фейзиевых.

После этого общественный активист Бахтияр Гаджиев потребовал предъявить депутату Милли Меджлиса Джаванширу Фейзиеву обвинение по статье 147 (клевета с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении) Уголовного кодекса.