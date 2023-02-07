Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 82 цента, или на 1,01%, до 81,81 доллара за баррель к 03:00 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на West Texas Intermediate выросли на 82 цента, или на 1,11%, до 74,93 доллара за баррель.

Как говорится в материале, рост цен на нефть вызван беспокойством по поводу дефицита предложения после закрытия крупного экспортного терминала после землетрясения в Турции.

«Цены на нефть растут на ожиданиях, что восстановление Китая закрепится, а также на перебоях с поставками из-за землетрясения в Турции», — сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Операции на турецком нефтяном экспортном терминале в Джейхане мощностью 1 млн баррелей в сутки были остановлены после мощного землетрясения, произошедшего в регионе. Терминал, который экспортирует азербайджанскую нефть на международные рынки, будет закрыт 6-8 февраля.