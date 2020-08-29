Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам «комплекс малоросса»

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Олег Синютка обвинил президента страны Владимира Зеленского в попытке навязать украинцам «комплекс малоросса». Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий таким образом отреагировал на проведение в Киеве концерта по случаю Дня независимости Украины, на котором исполнялись песни на русском языке.

Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства — первого сорта и второго сорта. Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софиевской площади — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса», — сказал Синютка и добавил, что этот комплекс украинцы «долго и так рьяно убивали», однако окончательно сделать это им так и не удалось.

Ранее за организованный концерт по случаю празднования Дня независимости Зеленского расскритиковал режиссер Олег Сенцов. Он заявил, что мероприятие с участием «ушлепков» показывает, что «на самом деле происходит в голове президента, его окружения, и их сторонников». Сенцов охарактеризовал праздник как «попсовый шабаш с российским привкусом».

24 августа на Софийской площади в центре Киева провели концерт по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Негодование у части украинской общественности вызвал тот факт, что часть песен исполнялась на русском языке. Одновременно в столице прошел Марш защитников Украины. В акции приняли участие десятки тысяч участников боевых действий в Донбассе, активистов различных политических сил. Участники акции скандировали «Герои не умирают! Умирают враги!» (lenta.ru)