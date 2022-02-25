Владимир Зеленский во время видеозвонка заявил лидерам ЕС, что «это может быть последний раз, когда его видят живым». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times и издание Axios, которое ссылается на источники.

«В ходе видеозвонка прошлой ночью президент Украины Зеленский заявил лидерам ЕС: «Это может быть последний раз, когда вы меня видите живым», — утверждает корреспондент издания Барак Равид со ссылкой на два источника.

В публикации FT утверждают, что во время разговора с лидерами ЕС Зеленский заявил, что «не знает, когда снова сможет с ними поговорить».