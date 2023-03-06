Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якушева.

Как передает #, указ от этом опубликован на сайте главы украинского государства.

«Освободить Якушева Александра Викторовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины», — говорится в документе. О причине увольнения не сообщается.

Зеленский также уволил начальника управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области Бориса Безрукого, начальника управления СБУ по Сумской области Эдуарда Федорова, начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носко, а также начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Повоторова. Одновременно он назначил начальником управления СБУ по Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова. Других назначений президент пока не произвел.