Сегодня произошло историческое событие. Украина проходит один из этапов перед вступлением в ЕС.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в обращении 18 апреля.

«Мы передали ответы на опросник, который получили от Урсулы фон дер Ляен, президентки Еврокомиссии, и Жозепа Борреля, руководителя европейской дипломатии. Каждое государство, присоединившееся к Евросоюзу, проходило через такую же процедуру с опросником. Разница лишь в том, что у них это занимало годы. У нас – чуть больше недели», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что уже в ближайшее время Украина передаст вторую часть ответов и рассчитывает, что европейское решение будет быстрым.

«Статус кандидата в члены Евросоюза откроет для нас беспрецедентные в нашей истории возможности по восстановлению и модернизации Украины», — резюмировал он.