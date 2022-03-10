Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы привлечь к ответственности российских пропагандистов. Об этом он сказал 10 марта в видеообращении, опубликованном Офисом президента в Facebook.

«Ночью появилась информация о погибших во вчерашней бомбардировке роддома и детской больницы в Мариуполе. Знаете, по российскому телевидению вспомнили эту тему. Она была у них на ток-шоу. Но ни слова правды не сказали. Россиянам соврали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели «националисты». Они лгали уверенно, как всегда», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают.

«Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была. Вы ведь любите богатую жизнь, любите благополучные страны. У вас больше этого не будет. И это только начало», – резюмировал глава государства. (gordonua.com)