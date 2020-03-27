Зеленский отменил VIP-палаты и VIP-услуги в больницах для чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам сообщил об отмене палат с лучшими условиями для чиновников в государственных и коммунальных заведениях. Трансляцию обращения осуществлял телеканал «112 Украина».

«Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не «совок», извините. Не будет никаких люксовых палат для членов ЦК», — сказал Зеленский.

Он пояснил, что в государственных и коммунальных больницах отменят улучшенные условия для политиков и бизнесменов, условия в этих больницах будут одинаковыми для всех пациентов.

«Вы будете находиться именно в тех палатах и больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, как это не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле. Равные условия касаются абсолютно всех. Исключений не будет и для первых лиц государства – президента, премьер-министра и председателя ВР», — добавил Зеленский.

Президент призвал руководителей медицинских учреждений «не превращаться в отельеров», то есть не продавать места в лучших палатах и не обустраивать ординаторские под пребывание в них чиновников. Иначе им будут грозить санкции.

Напомним, что во время этого обращения Владимир Зеленький анонсировал внедрение целого пакета мер по борьбе со спекуляциями на ценах на продукты и товары первой необходимости.