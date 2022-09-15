Вечером 14 сентября российские силы нанесли очередной удар по критической инфраструктуре Украины, в этот раз — по Кривому Рогу, родному городу президента Украины Владимира Зеленского. В результате были повреждены гидротехнические сооружения и, как пишут украинские СМИ, уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2-3 метра. По предварительным данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Кривой Рог прилетело 8 российских крылатых ракет. Он назвал эти действия «террористическим актом» против украинцев.

Глава военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что ситуация находится под контролем, подача воды уже началась. Подробную информацию он указывать отказался из-за опасности ее получения российской стороной. «Россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений. Предварительно, без пострадавших. Несколько районов Кривого Рога остались без воды», — написал в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В свою очередь Зеленский обвинил российские войска в попытке затопить Кривой Рог. «Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз — ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты — это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи», — написал он в Telegram. (DW)