Подоляк также сообщил, что Россия не хочет уступать своим принципам.
«Позиция России жесткая. Если бы она была мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция верховного главнокомандующего [президента Украины Владимира Зеленского] и Украины в целом тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти», – рассказал Подоляк.
Он подчеркнул, что Зеленский не намерен идти на уступки России.
«Во-первых, на сегодняшний день позиция Украины очень сильная, усилена нашими западными партнерами. Во-вторых, президент Зеленский точно не пойдет ни на какие, подчеркиваю, ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу, которая ведется сегодня в Украине за ее территориальную целостность и свободу», – сказал Подоляк.
По его словам, президент «четко понимает все границы», на которые Украина может пойти, разговаривая с Российской Федерацией, и на которые не может. (gordonua.com)