Позиция Украины в переговорах с государством-агрессором Россией жесткая и сильная, поэтому они могут быть непростыми. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на пресс-конференции во Львове, которую транслировала пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Подоляк также сообщил, что Россия не хочет уступать своим принципам.

«Позиция России жесткая. Если бы она была мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция верховного главнокомандующего [президента Украины Владимира Зеленского] и Украины в целом тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти», – рассказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Зеленский не намерен идти на уступки России.

«Во-первых, на сегодняшний день позиция Украины очень сильная, усилена нашими западными партнерами. Во-вторых, президент Зеленский точно не пойдет ни на какие, подчеркиваю, ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу, которая ведется сегодня в Украине за ее территориальную целостность и свободу», – сказал Подоляк.

По его словам, президент «четко понимает все границы», на которые Украина может пойти, разговаривая с Российской Федерацией, и на которые не может. (gordonua.com)