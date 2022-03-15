В Украине уже услышали, что стать членом Североатлантического альянса ей не удастся, украинцы начали рассчитывать на себя и западных партнеров страны. Об этом 15 марта, выступая в онлайн-режиме на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Его выступление опубликовано в Facebook главы Украинского государства.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем. Мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также о том, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают», – сказал Зеленский. (gordonua.com)