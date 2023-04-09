Президент Украины Владимир Зеленский может посетить с визитом Германию в мае 2023 года. Это будет первый визит политика на территорию ФРГ с момента начала войны.

Как передает УНИАН, об этом пишет издание Bild. Соответствующей информацией с изданием поделились высокопоставленные чиновники немецкого правительства.

Сообщается, что Зеленский может посетить ежегодную премию Карла Великого. Церемония награждения состоится в Аахене. Там с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц. Планируется, что Зеленский приедет туда лично, чтобы присутствовать на мероприятии.

Премия Карла Великого присуждается за вклад в развитие Европы и европейскую интеграцию. В декабре комитет премии огласил лауреатом 2023 года Владимира Зеленского и весь украинский народ.