Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху возможно вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинской территории в обмен на системы ПВО.

Как сообщает Axios со ссылкой на собственные источники, Нетаньяху в телефонном разговоре с Зеленским якобы просил его, чтобы в Генассамблее ООН Украина проголосовала против резолюции, в которой Международный уголовный суд призывают дать юридическое заключение последствиям израильской оккупации палестинских территорий.

Издание отметило, что в Генассамблее ООН Украина традиционно голосует против Израиля. На заседании комитета несколько недель назад Украина проголосовала «за».

По словам источника издания в Израиле, Нетаньяху просил Украину изменить позицию и на этот раз проголосовать если не против, то хотя бы воздержаться.

Зеленский якобы ответил, что в обмен на такое голосование Украины хотел бы услышать, как новое правительство Израиля изменит позицию относительно помощи Украине. В частности, может ли украинская сторона рассчитывать на средства защиты от баллистических ракет и иранских дронов. По словам источника, Нетаньяху не дал никаких обещаний, отметив, что готов обсудить предложение Зеленского в будущем. При этом украинский президент не остался доволен таким ответом.

В итоге Украина выбрала нейтральный вариант и решила не принимать участия в голосовании на Генассамблее — чтобы, как уточнил украинский собеседник Axios, «дать шанс отношениям с Нетаньяху».

Израильский источник сказал, что Нетаньяху был разочарован тем, что Киев выбрал именно такое решение, а не «воздержался» в ходе голосования.

При этом, как сообщает издание, у Нетаньяху сказали, что не могут подробно комментировать переговоры лидеров, а Зеленский, рассказывая о разговоре, отметил, что речь шла о вопросах сотрудничества. (УНИАН)