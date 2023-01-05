Продовольственная инфляция в новом году продолжится, поскольку причин для стабилизации цен в ближайшей перспективе не видно. В стране дорожает не только привозная еда, но и местная, хотя корнем главной беды ушедшего года – подорожания, почему-то считают лишь импорт.

К Новому году местные СМИ принялись перечислять, какие продукты в стране подорожали больше всего. Рейтинг наиболее «взлетевших» товаров ожидаемо возглавил праздничный ассортимент – на наших рынках в основном выросли цены на сельскохозяйственную, кондитерскую, пиротехническую, подарочную продукцию и предметы декора. Словом, все, что берут для праздничных столов, подарков и украшений.

Как утверждает глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов, предпраздничное подорожание составило 20 процентов, а по признанию рядовых покупателей, цены не прекращали расти на протяжении всего года. При этом ближе к долгожданному дню ощутимо поднялись ценники на корзину праздничного застолья — рис, масло, рыбу и мясо. Судя по темпам меняющихся ценников, продовольственная инфляция продолжится в наступившем году, считает экономист Рауф Гараев.

«Можно сказать, мы вступаем в год ценового роста, — делится он в бесде с #. – Уже с конца декабря – начала января наблюдается подорожание моющих средств, мыла, шампуней. Из первостепенных продуктов существенно поднялось мясо. На цены влияют не только внешние обстоятельства. Скажем, когда товары дорожают у производителей и завозятся сюда уже по новым ценам. Нельзя исключать и логику внутреннего повышения цен. Поэтому не нужно списывать со счетов такие моменты, как, например, состоявшийся недавно трансфер специалистов из налоговой в сферу таможни, где очевидна проблема со ставками, мешающая работе налоговиков тоже».

Сегодня уже идет процесс единения этих структур, говорит Гараев, а в будущем возможна определенная интеграция налогового и таможенного законодательства. Так что, в случае единой фискальной политики получится, ко всему прочему, лучше прогнозировать ценовые реалии. А главным средством от высоких цен, на взгляд собеседника, мог бы выступить закон о конкуренции. Ведь такой документ, будь он принят, поможет увеличить предложение на местном рынке. А если добьемся подвижек в судебно-правовой системе и улучшим таким образом деловой климат, тогда и цены получится обуздать. Но сейчас все это только в проекции и противопоставить инфляции пока еще нечего, считает Гараев.

Хотя инфляция в Азербайджане и стабилизировалась за последние два месяца, она все еще остается двузначной, сохраняется серьезная неопределенность на следующий год, уверены в Центробанке: «Анализ показывает, что инфляция достигла пика (15,6%) в предыдущем месяце, и, возможно, будет снижаться. Несмотря на прогноз однозначной инфляции в 2023 году, неопределенность инфляционной среды остается высокой», — заявил регулятор.

На взгляд экономиста, заявление Центробанка вытекает из его политики, оставляя за кадром экономику страны в целом:

«Экономические реалии тесно переплетаются с внешней и внутренней политикой, — говорит аналитик. – В нашем случае это сильный вектор на сближение с Турцией. Отсюда проявляющиеся время от времени схожие реалии на потребительском рынке тоже. Например, мясо дорожает у нас, как и в Турции… Там, кстати, троекратно поднялась молочная продукция и местный рынок пошел по тому же пути. Мясомолочный ассортимент прилавков будет дорожать в наступившем году особенно сильно. Цены на сливочное масло тоже пойдут в рост, и роль монополизации рынка в этом процессе далеко не последняя».

Причиной повышения цен на мясо и молоко в соседней стране называют падение курса лиры. Из-за этого резко стали дороже ветеринарные препараты и корма. В результате взрывной рост на продукцию местных фермеров. Но всего этого нет в нашей стране, и тем не менее, цены растут почти в унисон. Сейчас в отдельных частях столичного региона килограмм телятины продается за 14-16 манатов, а цены на баранину выросли до 19-20 манатов за килограмм, сообщает информационное агентство Trend. Причиной подорожания продавцы назвали повышение спроса в праздничные дни, и заявили, что повышение цен носит временный характер. По их мнению, со следующей недели цена на мясо снова понизится. Однако учитывая практику ценообразования прошлых лет, можно с большей долей уверенности сказать, что после подорожания дешевле продукт уже не станет.