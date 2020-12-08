Здание убыточной госкомпании обошлось стране в $120 млн

ООО «AZ-MEP GROUP» выполнит заключительные работы в новом административном здании ОАО «Азерсу». Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, между сторонами заключен соответствующий контракт.

Подряд включает: выполнение строительно-монтажных работ, интерьерных, ландшафтных, электромеханических работ, а также проверку и наладку. Стоимость контракта – 10 млн 532 тыс. 655,34 манатов. Новое административное здание ОАО «Азерсу» строится на проспекте Гейдара Алиева.

Упомянутое событие нашло неоднозначную реакцию у представителей экспертного сообщества, считающих, что к государственным средствам надлежит относиться с большей экономией. Как сказал # экономист Натиг Джафарли, на сегодняшний день перед страной стоят более актуальные задачи, нежели строительство нового здания «Азерсу» — это воссоздание экономики и инфраструктуры деоккупированных территорий, что потребует немалых расходов из государственной казны, уверен он. Что же касается строительства нового административного здания, оно началось в годы высокой цены нефти – тогда баррель «черного золота» продавался на внешних рынках дороже ста долларов, заметил эксперт.

«На волне бурных потоков нефтедолларов в 2013 году в стране, где перебои с водоснабжением стали печальной традицией, было решено построить административное здание водного хозяйства за $120 млн. А на днях на эти цели выделили очередные 10,5 млн манатов. Разумеется, что все эти траты вызывают вопрос – для чего нам это нужно? К тому же новые офисы такой стоимостью могут себе позволить только прибыльные компании, а никак не «Азерсу» — убыточная и субсидируемая государством организация, которую следует, наконец, приватизировать», — сказал он.

По мнению Джафарли, в текущей ситуации снижения нефтяных индексов и пандемии в стране следует экономить каждый манат: «Нужно семь раз отмерить, прежде чем принимать решения о расходовании бюджетных средств».

Другой экономист Рашад Гасанов придерживается аналогичной точки зрения. По его словам, из-за снижения нефтяных цен текущий и следующий год будут сложными. Кроме того, перед страной стоят масштабные задачи по восстановлению освобожденных территорий. «На этом фоне «Азерсу» заплатит за административное здание еще 10,5 млн манатов, а в целом стоимость проекта достигает $120 млн. Но кому это нужно? — вопрошает экономист. – Ведь если вспомнить, мы не могли найти 8 млн манатов, необходимых для завершения оценки водных ресурсов страны. А разве здание «Азерсу» важнее? Исходя только из этого факта, можно утверждать, что программа восстановления Карабаха будет стоить огромных денег, если охотники до тендеров не будут исключены из этого процесса».

Гасанов предложил немедленно выставить это здание на продажу и использовать вырученные средства для строительства необходимой инфраструктуры водоснабжения в Карабахе.

К этому стоит добавить, что ОАО «Азерсу» уже сдало в эксплуатацию новые административные здания в прочих городах и районах страны. Так, в городе Шеки построены административные здания современного типа общей площадью 630 кв. м, в городе Тертер — 210 кв. м, а в городе Дашкесан — 180 кв. м. В новых административных зданиях созданы все условия для приема клиентов и проведения платежей. Отмечается, что уже в 17 городах построены и сданы административные здания, а в городе Газах строительство оного завершат до конца текущего года.

Примечательно, что кредитные и долговые обязательства ОАО «Азерсу» на 1 января текущего года фиксировались на уровне 247,11 млн манатов, увеличившись на 1,5% относительно к прошлому году. Об этом говорится в финансовой отчетности общества.

За отчетный период долг «Азерсу» перед Министерством финансов вырос на 20,4% и составил 109,259 млн манатов. Долг перед государственным банком Германии KfW сократился на 3,7% — до 58,35 млн манатов, корпоративным и инвестиционным банком Франции Natixis — на 11,1% — до 39,583 млн манатов, Всемирным банком (ВБ) — на 30% — до 24,362 млн манатов, Азиатским банком развития (АБР) вырос на 21% — до 15,483 млн манатов, ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) остался без изменений — на уровне 73 тыс. манатов.

Министерство финансов предоставило акционерному обществу беспроцентный долг, KfW– под 0,75% годовых, Natixis — 2,45% годовых, ВБ — 0,75% годовых, АБР — 2,5% годовых, МБА — 1% годовых. Правительство Азербайджана выступает гарантом по этим долгам. Т.е., в случае неуплаты, кредиты водного хозяйства возмещаются государством.