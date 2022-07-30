Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими военными позиций Вооруженных сил Азербайджана.

Согласно сообщению, утром 30 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Еникенд Басаркечарского района, обстреляли из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, противник был подавлен, сообщает Минобороны.