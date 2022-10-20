Министерство обороны Азербайджана выступило с сообщением в связи с распространяемой армянской стороной информацией о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций.

«Информация, распространяемая министерством обороны Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь около 16:30 20 октября в направлении позиций армянской стороны, не имеет никаких оснований и является абсолютно ложной. Категорически опровергаем данную информацию», — говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.