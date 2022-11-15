Заявление главы американского Генштаба генерала Марка Милли о том, что Киеву нужно «ловить момент» для начала переговоров с Россией зимой, когда «линия фронта может стабилизироваться», «разозлили» власти Украины, пишет Politico со ссылкой на восемь информированных источников.

По их словам, Милли, в отличие от дипломатов, «гораздо охотнее говорит то, что думает». Генерал не раз предлагал прибегнуть к переговорам на текущем этапе войны. «Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, поэтому необходимо обратиться к другим средствам», – заявил Милли на прошлой неделе, выступая в экономическом клубе Нью-Йорка.

Он выразил точку зрения Пентагона, где считают, что наступательные операции Украины будут затруднены зимой, а на текущий момент Киев смог добиться всего, что было возможно до наступления холодов.

В Киеве отказались принять такой подход. В телефонном разговоре с Милли главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пообещал, что украинские войска будут сражаться до тех пор, пока Россия не покинет «все захваченные территории». «Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений», – заявил Залужный в разговоре с Милли 14 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что восстановление территориальной целостности – главное условие для начала диалога. Украина готова к переговорам, но только если России действительно хочет прийти к миру, заявил Зеленский.

В администрации президента США Джо Байдена не поддержали подход генерала Милли и согласились вести консультации о переговорах с России только в координации с Украиной. Резко против выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, который призывал Киев выдвинуть «реалистичные» требования к России и подумать о том, чтобы отказаться от идеи вернуть Крым военным путем.

Между тем в Госдепе закладывают основу для возможных переговоров, отметили источники. Однако пока «нет никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, стратегий», рассказал один из собеседников Politico. (moscowtimes.ru)