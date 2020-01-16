«Заявление Э.Рустамова не соответствует статистике Центробанка»

Центральный банк выступил с заявлением, что минувший год отметился смягчением денежной политики и двукратным понижением учетной ставки до 7,5% за два истекших года.

«В целом, мы видим влияние этой политики. За последние два года наблюдается снижение процентной ставки на 5% особенно по бизнес-кредитам, ставка понизилась примерно с 16% до 11% процентов. И в других направлениях мы видим постепенное снижение процентных ставок. Естественно, этот уровень нас еще не удовлетворяет и работа в этом направлении будет продолжена», — сообщил председатель ЦБА Эльман Рустамов на совещании по итогам прошлого года.

Говоря о положительных тенденциях в финансовом секторе, Рустамов отметил рост кредитования: «В прошлом году кредиты выросли на 16% , в том числе, бизнес-кредиты, предоставленные хозяйственным субъектам, выросли на 11% , а потребительские даже более 20%». Ключевым направлением деятельности подведомственной структуры руководитель ЦБА назвал повышение доступности к низким, долгосрочным кредитам посредством микрокредитования экономики, в частности, малых предприятий.

Касаясь заявленного на уровне руководства ЦБА влияния учетной ставки на снижение процентов по кредитам, банковский эксперт Акрам Гасанов сообщил #, что статистика на сайте самого главного банка проливает свет на иную ситуацию:

«Председатель Центробанка говорит о том, что якобы учетная ставка и ее снижение как-то повлияло на процентные ставки на банковском рынке. Я не знаю, на какой статистике основано такое заявление, поскольку на сайте Центробанка в разделе статистики можно увидеть, что изменения учетной ставки никак не влияют на рыночные ставки.

Согласно статистике главного банка, средняя ставка по кредитам в Азербайджане, начиная с 2014 года, находится в пределах 2 — 14%. В данном случае имеются в виду и бизнес-кредиты, и потребительские кредиты. Речь о средней ставке, поскольку известно, что на рынке таких ставок нет. Средняя ставка означает, что кому-то почему-то дают кредиты по очень низким ставкам, а подавляющему большинству выдают деньги по очень высоким ставкам, в среднем же получается заявленный показатель».

При этом по юридическим лицам средняя ставка за эти годы меняется от 8,5 до 11,5%, а по физическим лицам — от 16% до 18,5%. С 2014 года учетная ставка была на уровне от 3% до 15%. И что мы видим? В том же 2014 году учетная ставка ЦБА составляла 3,5%, а средняя ставка по кредитам банков была на уровне 14%, по физическим лицам 18%, по юридическим лицам — 11,5%. В 2015 году учетная понизилась до 3%, но на рынке ничего фактически не изменилось. В 2016 году учетная ставка ЦБА выросла до 15%, но на рынке ставки, напротив, уменьшились, средняя ставка упала до 13,6%, по юридическим лицам — 10%, физическим — 17,5%, говорит Гасанов.

Т.е. учетная ставка ЦБА выросла с 3% до 15%, а ставки на банковском рынке даже снизились. В 2017 году ставка Центробанка была на уровне 15%, однако на рынке ставки снова понизились. Средняя ставка банков упала до 12% — по юридическим лицам 8,5%, по физическим — 16%. Т.е. ставка Центробанка повысилась, однако кредиты коммерческих банков, напротив, подешевели. В позапрошлом году учетная ставка Центробанка начала снижаться — от 13% до 11%, потом до 10%, а в конце года составила 9,75%. «И что же, ставки банков понизились? Нет, банковские кредиты подорожали», — сказал эксперт. Средняя ставка снова повысилась до 14%, по юрлицам — 9%, по физическим лицам — 17%.

В течение всего прошлого года ставка ЦБА понижалась — от 9,75 под занавес года она опустилась до 7,5%, но на рынке ситуация не изменилась, средняя ставка банков остается в пределах 14%. Недавно в прессе были опубликованы ставки , несколько кредитных организаций опустили ставки на пару пунктов, ставки в остальных банках и стоимость кредитов остается на прежнем уровне. «Не понимаю, откуда Э. Рустамов берет эти данные, — говорит собеседник. — Пусть посмотрит на свой же сайт и убедится в нелогичном влиянии учетной ставки на рыночные ставки в банковской системе».

Касательно роста объемов кредитования, потребительских кредитов больше, потому что подавляющее большинство бизнес-кредитов — это кредиты, выдаваемые торговым объектам, особенно торговым сетям, которые, в свою очередь, продают товары в рассрочку населению, отметил эксперт. Т.е. эти деньги в итоге превращаются в потребительские кредиты, потому что торговые сети получают бизнес-кредиты, а сами кредитуют население и опять-таки кредитуются потребители.

«Это фундаментальный вопрос высокого уровня потребительского кредитования, что не всегда зависит от банковской сферы, но является следствием общего состояния бизнес-среды, судебно-правовой системы, ее недостатков. В довесок этому в Азербайджане бизнес не развивается, потому что нет защиты прав собственности, исполнения заключенных договоров, здоровой конкуренции. Фактически некого кредитовать, а тем, кто хотят получить кредиты, банки боятся выдавать деньги, в том числе, из-за недостатков судебно-правовой системы. Ведь завтра эти заемщики часть денег потратят на суды и не будут таким путем возвращать кредиты банкам».

По словам эксперта, есть еще одна проблема — это резкое снижение стоимости недвижимости, а ведь недвижимость зачастую служит предметом залога по банковским кредитам. «Цены на недвижимость рухнули, собственники не продают ее, ожидая подорожания. В результате потенциальным заемщикам нечего предложить банкам в качестве залога. К тому же очень многие объекты не имеют купчей. Это фундаментальные проблемы экономики, не все здесь зависит от Центробанка, однако от главного банка зависит качественный надзор, регулятор должен следить, чтобы у банков была правильная кредитная политика, не выдавались сомнительные кредиты.

«О том, что это такое, мы знаем на примере обанкротившихся банков,- сказал собеседник. — Владельцы и управляющие финансовых организаций выдавали кредиты собственным компаниям, именно поэтому сегодня в банковской проблеме такая проблема. Она создавалась в свое время при попустительстве Центробанка. По этой причине, думаю, все задачи, которые ставит сегодня глава государства, скорее всего, должно будет выполнить новое руководство главного банка страны».