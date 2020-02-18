Завтра в Баку температура воздуха прогреется до 11 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем — 8-11, в Баку ночью — 4-6, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 771 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75, днем — 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако утром и вечером в отдельных южных районах ожидаются осадки, в горных территориях возможен снег. Юго-западный ветер в отдельных местах временами усилится до 18-23 м/сек.

Ночью 0-5, днем 9-14 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 1-6 градусов тепла.

Завтра на фоне снижения атмосферного давления временами усиливающийся южный ветер на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.