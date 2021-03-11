Завтра в Баку прогнозируется снег в сопровождении северо-западного ветра

12 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег, днем мокрый снег, в первой половине дня интенсивный.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана, ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 2-4 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег, местами интенсивный. Временами туман. Ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-5 градусов тепла, в горах ночью 4-8, в высокогорных районах – 10-12 градусов мороза, днем – 0-4 градуса мороза. В горных и предгорных районах возможен гололед.

12 марта на Абшеронском полуострове на фоне сильного северного ветра ожидается некоторое понижение температуры, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.