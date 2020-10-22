Завтра в Баку погода прогреется до 21 градусов

Обнародован прогноз погоды на 23 октября.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на южный.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем 19-22 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

23 октября в районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 9-13, днем 18-23, в горах ночью 2-7, днем 10-14 градусов тепла.

23 октября на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.