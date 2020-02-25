Завтра в Баку ожидается умеренный южный ветер

26 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, изморось.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в течение дня ожидается умеренный южный ветер. Ночью и утром местами возможен туман, ожидается изморось.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 763 до 768мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди, в горных территориях — снег. Временами возможен туман. Будет преобладать западный ветер, днем в отдельных местах с усилением.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.