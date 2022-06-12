13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, однако ближе к ночи местами ожидаются кратковременные дожди. Южный ветер к вечеру сменится слабым северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 20-22° тепла, днем 26-30° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, временами дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.