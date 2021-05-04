Завтра в Баку будет ветрено

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает гидрометеорологическая служба МЭПР, 5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть усиленный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80 процентов.

5 мая в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град, в высокогорных районах снег. Утром туман, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 17-21, в горах ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла.