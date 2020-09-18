Завтра в Баку будет ветрено

19 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, вечером возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер, днем — усиливающийся северо-западный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 24-26 градусов тепла.

19 сентября в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-21, днем 28-33, в горах ночью 7-12, днем 14-18 градусов тепла.