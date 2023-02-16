Обнародован прогноз погоды на 17 февраля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможен туман, осадки. Северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 770 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег, днем осадки постепенно прекратятся. Временами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.