Завтра в Баку будет пасмурно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Как сообщает Национальный гидрометеорологический центр, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов тепла, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

7 марта, начиная с северных и западных районов Азербайджана, будут наблюдаться временные осадки, в горных районах – снег. Местами будет туман. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 2-6 градуса тепла, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градуса мороза, днем 0-5 градуса тепла.

7 марта на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер Хазри и значительные колебания атмосферного давления, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.