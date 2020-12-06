Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Утром местами возможен туман, морось. Слабый северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит — 4-6, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 774 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность днем — 70-80 процентов, ночью — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах — снег, который днем постепенно прекратится. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит — 2-6, днем — 6-9 градусов тепла, в горах ночью — 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

| 2020-12-06T13:08:54+04:00 6 декабря 2020, 13:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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