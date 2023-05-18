Обнародован прогноз погоды на 19 мая.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, ближайшей ночью в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, который утром постепенно прекратится, в течение дня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются временами осадки, местами интенсивные, гроза, град. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью от 0 до 5° тепла, днем 8-13° тепла.