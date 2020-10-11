Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 12 октября.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 12-16, днем 19-23 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 40-45%.

12 октября в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью и утром в некоторых восточных районах ожидается изморось, местами туман. Восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 22-26, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

| 2020-10-11T12:29:06+04:00 11 октября 2020, 12:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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