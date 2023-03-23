24 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 15-20° тепла.

Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в горных районах возможны дожди. В некоторых местах временами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.