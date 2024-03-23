24 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная службе гидрометеорологии, временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем ​​- 8-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах — снег. В некоторых местах осадки будут интенсивными, не исключаются грозы и град. Во второй половине дня осадки ненадолго прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем — ​​11-16° тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​- 2-7° тепла.