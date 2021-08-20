Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, утром местами вероятен кратковременный небольшой дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем — 35-38° тепла, в Баку ночью — 24-26°, днем — 36-38° тепла.

Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 60-70% и 35-40% днем.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 26-27°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 27-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью — 20-25°, днем — 35-40° тепла, в горах ночью — 13-18°, днем — 23-28° тепла.